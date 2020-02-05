Чебан – преторам: Сюрпризов из-за непогоды в Кишиневе быть не должно! (ВИДЕО)

0

Нынешним вечером и завтра на протяжении всего дня в Молдове будет действовать “оранжевый” метеорологический код. Ожидаются сильный дождь, переходящий в снег, метели, гололедица и сильный порывистый ветер.

В связи с этим генеральный примар Кишинева Ион Чебан провел заседание кризисной ячейки, на которой преторы секторов и руководители профильных управлений отчитались о степени готовности к непогоде.

– У нас не должно быть сюрпризов. Вы должны быть наготове. Хочу также предупредить горожан о необходимости быть осторожными: ожидаются порывистый ветер, обильный снегопад и мороз. Не оставляйте автомобили в потенциально опасных местах, – сказал генпримар.

Преторы секторов отчитались перед генпримаром и заверили, что противогололедного материала и техники им хватит, а все профильные службы и работники предупреждены и готовы действовать.