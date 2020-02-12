Чебан: Предыдущее руководство Кишинева создало катастрофическую ситуацию во всех сферах (ВИДЕО)

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Некачественный ремонт бульвара Штефана чел Маре и других улиц, сомнительные контракты с компаниями, незаконное строительство повсюду – это лишь некоторые из видимых всем последствий деятельности предыдущей администрации столицы во главе с Дорином Киртоакэ.

На это указал нынешний глава города Ион Чебан в ходе передачи на частном телеканале. Он отметил при этом, что катастрофическая ситуация наблюдается абсолютно во всех сферах, подведомственных муниципалитету.

– Действия правоохранительных органов – это их прерогатива, но, по моему личному мнению, в том, что произошло, уголовная составляющая есть, и мне жаль, что эти дела до сих пор не завершены. Я не хочу обвинять кого-то конкретного, мы смотрим в будущее, но многие вещи видны каждому. К примеру, очевидно, что ремонт бульвара Штефана чел Маре сделан очень некачественно. Сейчас мы ожидаем экспертизы от Белоруссии, и ее результаты покажем кишиневцам, чтобы они не думали, что мы что-то сочиняем. Что касается очистной станции, для реабилитации которой был заключен контракт на 24 миллиона евро, то за 3 года там было осуществлено лишь 27% работ при необходимых к сегодняшнему дню 85%. Насосная станция готова лишь на 5%. Виноват тот, кто выбрал эти две компании, потому что они сделали не самое лучшее предложение. Были другие компании – из Австрии, Польши, Германии. Почему выбор пал именно на эти компании – большой вопрос, – заметил Ион Чебан

Комментируя попытку либералов продвинуть в мунсовете вотум недоверия генеральному примару, Чебан заявил, что они недовольны вскрытием их незаконных схем.

– Таких схем было очень много – это прибыльные автобусные маршруты, отданные в частные руки, земельные участки, незаконное строительство, некачественный ремонт, сомнительные контракты – как, к примеру, и с Epamedia. Этот контракт заключен до 2021 года без права его разрыва, а посмотрите, что творится с остановками в городе! – возмутился столичный градоначальник.

Ион Чебан подчеркнул, что не боится никаких вотумов недоверия от либералов, так как вотум доверия – на выборах генпримара – ему дали жители столицы, и судить деятельность градоначальника предстоит им.