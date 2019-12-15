Чебан предупредил застройщиков: Беспредел, который был раньше, больше не пройдет! (ФОТО)

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Накануне генеральный примар Кишинева провел встречу с представителями более 60 строительных компаний. Ион Чебан предупредил их о том, что их деятельность на территории муниципия должна быть исключительно законной.

Градоначальник добавил, что ранее некоторые люди позволили себе скомпрометировать этот сектор, добавив, что ему хорошо известно, как до сих пор принимались отдельные решения, повлекшие за собой незаконное строительство, и что подобное никто больше не допустит.

– На протяжении долгих лет в Кишиневе процветали коррупция и хаос. В этой ситуации мы не можем говорить о конкуренции и рыночной экономике. Сказал, что каждая компания должна отвечать за свои обязательства перед гражданами, в особенности учитывая тот факт, что 50% покупателей квартир – наши сограждане, которые трудятся за границей и инвестируют деньги в недвижимость. Люди ждут изначально спроектированной инфраструктуры, качества работ, детских площадок. Мы все хотим развитого и красивого города, но есть действующее законодательство, которое мы будем соблюдать, и которое должен соблюдать каждый, – отметил он.

В заключение стороны договорились периодически проводить подобные встречи для обсуждения проблем и совместных проектов.