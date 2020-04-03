Чебан представил рабочую группу, рассматривающую спорные случаи в строительстве

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В примарии Кишинева была создана рабочая группа для разрешения конфликтов в области урбанизма и строительства в столице. Как рассказал генпримар столицы Ион Чебан, основная ее работа состоит в рассмотрении, анализе и проведении необходимых экспертиз для разрешения споров и разногласий.

Председателем группы является вице-примар Виктор Киронда, зампредседателя – вице-примар Илие Чебан, секретарем – главный специалист Управления юридической помощи Кристина Христофорова. В состав группы также вошли: Светлана Доготару – начальник Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений; Валерий Богдан – начальник Управления юридической помощи; Владимир Митру – советник в кабинете генерального примара; Павел Лунгу – главный специалист Управления авторизации и дисциплины в строительстве; Александру Мунтяну – представитель гражданского общества; Павел Каба – председатель Федерации патронатов строителей, дорожников и производителей стройматериалов.

Чебан заявил, что ранее, согласно подписанным им распоряжениям, были приостановлены работы на нескольких стройках, о которых поступили жалобы от граждан, и отметил, что власти вправе так поступать в ожидании разрешения конфликтной ситуации. Все спорные случаи рассматриваются вышеуказанной группой, цель которой – выяснить, является ли то или иное строительство законным.

– На протяжении многих лет в этой области происходило много незаконных действий, и теперь мы столкнулись с тем, что с одной стороны у нас граждане, которые уже купили квартиры в доме, а с другой – те, кто недоволен его возведением. Именно поэтому только закон и анализ всех обстоятельств могут доказать, имело ли место нарушение, – отметил столичный градоначальник, опубликовав выводы рабочей группы касательно возобновленного строительства по адресу ул. Каля Ешилор, 67.

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