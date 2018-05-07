Чебан представил предложения для молодых врачей и студентов-медиков (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел конструктивную дискуссию с преподавателями и студентами Государственного университета медицины и фармакологии имени Николая Тестемицану.

Участники встречи говорили о проблемах в городе и, в частности, о тех, с которыми сталкивается учреждение – от движения транспорта и до недавних сооружений.

– Я представил свою избирательную платформу и упомянул о решениях, которые мы разработали вместе с командой, чтобы улучшить положение врачей, работающих в столице: создание специального фонда, создание консультативного совета медработников при примаре, бесплатные абонементы для проезда в общественном и другие вопросы. В то же время мы также представили наши предложения для молодых врачей и студентов-медиков: улучшение условий обучения и проживания в общежитиях, налоговые и тарифные льготы в течение первых трех лет работы, предоставление стипендий примара для лучших студентов. Подчеркнул, что улучшение ситуации в области здравоохранения является и будет являться приоритетом для меня и моей команды! – отметил социалист на своей странице в соцсети по итогам проведенной встречи.