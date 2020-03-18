Чебан: Предприниматели и волонтеры помогают нам в оказании соцпомощи (ВИДЕО)

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Оказанием социальной помощи жителям столицы в условиях ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в примарии занимаются несколько служб.

Об этом в ходе передачи “Loc de Dialog” на “Radio Moldova” заявил генпримар Кишинева Ион Чебан. Он отметил также, что при примарии работает кризисная ячейка для оказания социальной помощи.

– Социальные столовые закрыты – так положено по протоколу. Но хочу, чтобы все были уверены – каждый социальный работник прикреплен минимум к 12 получателям помощи, большая часть которых – пожилые люди и люди с ограниченными возможностями. Мы обеспечиваем доставку им питания на дом, – сообщил столичный градоначальник.

Он рассказал также, что большую помощь муниципалитету оказывают экономические агенты и волонтеры, которые массово отозвались на соответствующий призыв.

– Хочу сказать большое спасибо экономическим агентам. Многие из них помогают как финансово, так и поставкой различных продуктов для людей с ограниченными возможностями и пожилых людей. Также создана волонтерская платформа. Многие люди готовы безвозмездно помогать. Они находятся на прямой связи с кризисной ячейкой и социальными службами, координируют с ними действия и намерения. У нас очень много хороших, отзывчивых людей, осознанно подвергающих себя риску, и я очень благодарен им за помощь, – сказал генпримар.

Также, напомним, примария Кишинева открыла банковский счет, на который могут внести пожертвования как физические, так и юридические лица. Эти средства будут использоваться для покупки масок, перчаток, дезинфицирующих средств и средств защиты.