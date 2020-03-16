Чебан предложил ввести особую систему работы общественного транспорта в Кишиневе

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Генпримар Кишинева Ион Чебан на сегодняшнем заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям выступил с рядом инициатив по предотвращению распространения COVID-19 в общественном транспорте.

Так, согласно предложению столичного градоначальника, троллейбусы должны ходить только по главным транспортным артериям, где есть контактные сети, и перевозить сотрудников учреждений, занимающихся борьбой с вирусом COVID-19 и предотвращением его распространения.

В каждой транспортной единице должен быть сотрудник правоохранительных органов. Доступ к транспорту должен предоставляться только на основании специальных разрешений или удостоверений, представляемых ответственным лицам. При этом поездка на троллейбусе должна быть бесплатной, а кондукторы работать не будут.

– Медицинским учреждениям будут предоставлены автобусы для перевозки их сотрудников на работу и домой. Ответственные лица в Управлении электротранспорта и Городском автобусном парке вместе с директорами медицинских учреждений определят необходимое количество транспортных единиц и график движения. Для специалистов из пригородов мы проанализировали возможность заключения контрактов с владельцами индивидуального транспорта, каждый случай будет рассматриваться отдельно, – отметил Чебан.

Окончательное решение по вопросу работы общественного транспорта в Кишиневе предстоит принять Комиссии по чрезвычайным ситуациям.