Чебан предложил Нэстасе отправить на дебаты вместо себя хотя бы Киртоакэ

Это произошло после того, как экс-генпримар, обвиняемый в коррупции и извлечении выгоды из влияния, призвал кишиневцев голосовать за Андрея Нэстасе.

– Может, хоть он (Киртоакэ – прим.ред.) придёт на дебаты? – иронично отреагировал на это Ион Чебан.

Напомним, сегодня Андрей Нэстасе вновь не пришёл на дебаты с кандидатом Партии социалистов. Мероприятие в отсутствие Нэстасе все же состоялось и собрало около 200 гражданских активистов, экспертов и простых граждан. Ион Чебан ответил на их многочисленные вопросы.