Чебан предложил Нэстасе ежедневные открытые дебаты по самым важным проблемам Кишинева (ВИДЕО)

С таким призывом кандидат Партии социалистов обратился к своему контркандидату в рамках брифинга для прессы.

Ион Чебан поздравил Андрея Нэстасе с “очень хорошим результатом” и выразил надежду на то, что и дальнейшая кампания будет строиться на проблемах города и их решениях, а не на политических, геополитических и других вопросах. В данной связи социалист выступил с предложением к лидеру платформы “Достоинство и правда”.

– Предлагаю, чтобы, начиная со вторника, мы каждый день проводили публичные дебаты по самым важным вопросам: жилищное хозяйство, транспорт, дороги, зеленые насаждения и многое другое. Чтобы мы не ограничивались 10 минутами, а могли пообщаться по 1-2 часа, представить свои программы и доказать, что у нас есть конкретные решения по каждой проблеме. Повторюсь: начиная со вторника, я готов каждый день в общественных местах при участии абсолютно всех журналистов детально обсуждать вопросы, связанные с администрированием города. Чтобы люди узнали наши программы. Оставим политику, геополитику, потому что это не имеет отношения к Кишиневу. Канализации, дороги, водопровод, крыши, дворы – об этом мы должны говорить, – сказал он.

Чебан также поблагодарил на двух языках жителей муниципия за оказанное ему доверие и заверил их в том, что он их не разочарует.