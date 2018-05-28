Чебан предложил назначить вице-примара и создать новое управление для пригородов Кишинева (ВИДЕО)

Один из вице-примаров Кишинева будет ответственен непосредственно за связь с пригородами и решение их проблем.

Об этом заявил кандидат от Партии социалистов на пост генпримара столицы Ион Чебан, заявив, что это будет осуществлено, если он будет избран на пост генпримара. Он также выразил мнение, что кандидатуру вице-примара по пригородам должны выдвинуть примары этих пригородов.

– Не исключено, что им может стать и примар какого-то из пригородов, ведь никто не знает проблемы пригородов лучше них, – отметил Чебан.

Также социалист намерен определить советника, который будет заниматься исключительно пригородами, и создать отдельное управление по инвестициям в пригороды.