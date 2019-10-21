Чебан предложил “АКУМ” создать коалицию с социалистами в Мунсовете Кишинева, а Киронде и Цыку – возглавить два новых департамента в примарии (ВИДЕО)

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Партия социалистов заняла первое место на выборах в Муниципальный совет Кишинева, получив 22 мандата из 51. У блока “АКУМ” – 19 мандатов. Решения в МСК принимают большинством голосов, то есть, 26 народных избранников. В данной связи кандидат ПСРМ на пост генерального примара Кишинева Ион Чебан публично предложил “АКУМ” создать коалицию с социалистами в Мунсовете.

– Со своей стороны, если я стану примаром, я готов, чтобы двое из четырех вице-примаров были назначены от “АКУМ”. Из 5 преторов я согласен, чтобы двое были назначены от “АКУМ”. Для равновесия сил в этой коалиции я готов также, чтобы председатель Муниципального совета Кишинева был от “АКУМ”, – сказал Ион Чебан

Социалист также добавил, что намерен сотрудничать со всеми советниками, прошедшими в состав Муниципального совета Кишинева, за исключением тех, у кого есть проблемы с неподкупностью. Выступил он и с конкретными предложениями в адрес конкретных людей.

– Я изменю органиграмму и предложу создать новый департамент по городскому планированию. Я хотел бы, чтобы его возглавил Виктор Киронда. Он лучше всего разбирается в этом. Кроме того, у нас есть много проектов с Румынией, а потому я хотел бы предложить господину Цыку или его команде возглавить новый департамент двусторонних связей и инвестиционных проектов, поступающих из Румынии. Знаю, что многое можно сделать в этом направлении, и мы сделаем, вместе, – отметил Чебан.