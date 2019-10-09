Чебан предлагает создать пять муниципальных предприятий для управления жилым фондом Кишинева (ВИДЕО)

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Сегодня, 9 октября, кандидат на должность генерального примара столицы представил свое и командное видение по обеспечению качественной работы компаний, управляющих жилым фондом муниципия Кишинев. Ион Чебан предлагает создать пять больших предприятий, которые будут предоставлять жилому фонду необходимые услуги, в каждом секторе столицы.

Ион Чебан показал видео того, как будут выглядеть дворы, дома и внутриквартальные дороги после модернизации и полного оснащения компаний, предоставляющих жилищные услуги.

– Состояние тысяч жилых домов Кишинева, включая их внешний вид, в большей степени зависит от деятельности этих компаний. Их работа влияет практически на каждого жителя муниципалитета. Поэтому модернизацию этих предприятий, обеспечение их эффективной работы мы считаем приоритетной задачей при управлении муниципием. Я хочу, чтобы эти компании были действительно современными, а люди, которые платят деньги за эти услуги, считали их по-настоящему качественными, – сказал Ион Чебан

Кандидат отметил, что в Кишиневе действуют 5 муниципальных предприятий, оказывающих жилищные услуги, и 23 муниципальных предприятия по управлению жилым фондом. 21 муниципальное предприятие по управлению жилым фондом находится в процессе банкротства, а одно – в процессе несостоятельности. Более того, в настоящее время на уборку территорий общего пользования в Кишиневе и на работы по обслуживанию жилого фонда выделяется только около 27% необходимых средств.

— Это результат неправильного управления этими компаниями до сих пор. Это результат тех, кто долгое время управлял Кишиневом. Долги, накопленные в результате непрозрачного управления этими фондами, огромны. Цифры разнятся, но ориентировочно сумма составляет один миллиард леев. Это серьезно. И, что еще хуже, эти долги пытаются переложить на плечи жильцов. Это недопустимо, поэтому у нас есть прагматичные решения данной проблемы. Мы хотим, чтобы все предприятия стали эффективными, поэтому предлагаем создать пять больших предприятий по управлению жилым фондом – во всех секторах, чтобы услуги были качественными для всех. Что касается ассоциаций жильцов, то мы хотим помочь им, в том числе финансово, а также внедрить механизм отчетности о том, что происходит во дворах домов и вокруг них. Мы найдем решение, которое устроит всех, и прежде всего жильцов, – сказал Ион Чебан.

Эффективная деятельность муниципальных предприятий, отвечающих за жилой фонд, будет означать: современные дворы, отремонтированные внутриквартальные дороги, благоустроенные и чистые дома, отремонтированные и освещенные лестницы, своевременный сбор и вывоз мусора и другое – всё, что создаст необходимый комфорт для всех жителей Кишинева.

Предприятия, отвечающие за управление жилым фондом, будут модернизированы и оснащены всем необходимым. Ежегодно для их качественной работы будет выделяться около 200 млн. леев из муниципального бюджета, а также из средств от партнеров по развитию, привлеченных путем внедрения проектов.

– Я сделаю акцент на софинансировании нескольких проектов, связанных с управлением жилым фондом, начиная с капитального ремонта и заканчивая текущим, от ремонта лестниц до ремонта подъездных дорог, а также территорий, прилегающих к домам. Суммы, которую мы предлагаем выделить, недостаточно, но она достаточно велика, чтобы начать модернизацию жилого фонда, – заключил Ион Чебан.