Чебан предлагает разрешить кафе и ресторанам работу на открытых террасах

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Генеральный примар муниципия Ион Чебан озвучил возможное решение ситуации с ресторанами и кафе, которым до сих пор запрещено работать полноценно.

Так, в ходе телепередачи на частном телеканале градоначальник предложил разрешить им работать, размещая посетителей на открытых террасах.

– Я беседовал с представителями сегмента HoReCa. Некоторые из них работали в ограниченном режиме. У них огромные потери. Они просят аннулировать налог на торговлю. Мы изучили и другие варианты, к примеру, как в Вильнюсе – позволить работу на свежем воздухе. Возле учреждений, в парках, бесплатно. Установить столы, обеспечив необходимую дистанцию между ними и соблюдение всех мер предосторожности, – рассказал Чебан.

Напомним, что заведениям, входящим в сегмент HoReCa, все еще запрещено работать. Режим чрезвычайного положения в Республике Молдова истекает 15 мая и скорее всего не будет продлен.

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