Чебан: Пожары в Кишиневе тушила ночная смена, потому что их некем было заменить (ФОТО)

Противопожарная системы в столице и в целом по стране очень уязвима, в том числе с точки зрения логистики.

В этом убедился кандидат от Партии социалистов в генпримары Кишинева Ион Чебан, лично посетив оба места, где сегодня, 20 апреля, произошли сильные пожары. Он также особо отметил высокий уровень профессиональной самоотдачи пожарных.

– Для меня было важно лично всё задокументировать для пресс-конференции, которую я завтра проведу по этому вопросу, по теме противопожарной безопасности. Как я понял, огонь погасили ребята из ночной смены, потому что их некем было заменить в дневное время. В этой службе элементарно не хватает людей, как и во многих других чрезвычайно важных службах: полиции, здравоохранения, образования, – отметил Чебан.

Социалист выразил облегчение, что на этот раз все обошлось без жертв, однако отметил, что необходима гораздо более высокая способность к пожаротушению, и прежде всего на уровне профилактики.

Напомним, сегодня сильнейший пожар вспыхнул на крыше Института микробиологии и биотехнологии Академии наук на Телецентре. Чуть позже стало известно о возгорании в торговом центре Lunedor на пересечении улицы Измаильской и бульвара Кантемир.