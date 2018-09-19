Чебан поздравил жителей Будешть с храмовым праздником: Пусть в ваших домах всегда царит мир

Чебан поздравил жителей Будешть с храмовым праздником: Пусть в ваших домах всегда царит мир

Глава фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан поздравил жителей Будешть с храмовым праздником их населенного пункта. Сегодня Будешть отмечает 563 года со времени основания.

– Храм населенного пункта – это день, когда дом каждого его жителя, готового к этому событию, собираются друзья, родственники и все близкие. Пусть этот праздник принесет в ваши дома свет, тепло и изобилие, пусть ваша родная земля процветает. Пусть в ваших домах всегда царят мир и благополучие, – сказал Чебан.

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