Чебан потребовал срочно обеспечить транспортом сотрудников столичных медучреждений

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Местные власти ищут возможности для обеспечения транспортом сотрудников муниципальных медицинских учреждений в условиях ограничения работы троллейбусов и автобусов в Кишиневе. Об этом шла речь на оперативном заседании муниципальных служб сегодня, 23 марта.

Врио начальника Главного управления общественного транспорта и путей сообщения Лилиан Копач доложил генеральному примару о том, что ведутся переговоры по этому поводу с руководством Патроната пассажирского и грузового такси. Ион Чебан попросил его до конца дня изучить варианты решения проблемы и сообщить ему об этом.

– Мы рассматриваем и возможность привлечения транспортных средств, используемых для предоставления услуг на дому, и возможность найма маршрутных микроавтобусов, которые сейчас не работают в Кишиневе. Рассматривается также вариант перевода с линии нескольких автобусов, – отметил генпримар.

Копач добавил, что можно выделить каждой муниципальной больнице по несколько единиц транспорта, которые они смогут сами использовать в соответствии со своими нуждами. Также он рассказал, что по запросу таких стратегически важных предприятий, как “Franzeluţa” и “JLC”, был изменен в сторону увеличения часов работы автобусный маршрут №23.

Напомним, с сегодняшнего дня общественный транспорт работает по особому графику – с 05.30 до 10.00 и с 16.00 до 20.00. Вне этих часов троллейбусы и автобусы не выходят на линии.

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