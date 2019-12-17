Чебан потребовал от преторов предоставить список незаконных построек, которые будут снесены в каждом секторе

Чебан потребовал от преторов предоставить список незаконных построек, которые будут снесены в каждом секторе

Генпримар Ион Чебан попросил преторов к среде составить и представить список построек, подлежащих сносу в каждом столичном секторе.

В то же время он уточнил, что представители юридического и архитектурного отделов не должны допускать нарушений закона при выдаче разрешений на строительство. В противном случае ответственные лица будут сняты с должностей.

– В городе больше не будет строительного хаоса. Никто не будет давать или брать взятки, – заверил Чебан.

В то же время градоначальник добавил, что 90 снесённых ларьков больше не появятся на улицах столицы, а оставшиеся будут эвакуированы в ближайшее время.

– Что касается уличных рекламных щитов, в ближайшие 2 недели будет разработана новая концепция относительно их местоположения. Все контракты будут заключаться в соответствии с законом. Рекламные щиты, которые размещены неправильно на тротуарах, будут демонтированы, – распорядился примар.

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