Чебан потребовал от муниципальных служб хорошей работы: Мягкая зима – не повод расслабляться

0

Последствия осадков и разгула ветра в Кишиневе были достаточно хорошо устранены муниципальными службами, но кое-где наблюдались недоработки.

Об этом в ходе заседания муниципальных служб заявил генпримар столицы Ион Чебан Он отметил, что местами тротуары недостаточно быстро обрабатывались противогололедными средствами, и потребовал отчета по этому поводу.

– Несмотря на то, что зима у нас выдалась мягкая, расслабляться нельзя. Когда вновь пойдет снег, появится наледь, мы должны быть в полной готовности. Необходимо понять, что надо улучшить, чего не хватает, – заявил Чебан.

Глава управления жилищно-коммунального хозяйства Ион Бурдюмов отметил, что штат сотрудников у них составляет 60% от необходимого числа, на что генпримар поручил ему в течение недели разработать план мер для исправления ситуации.

Также столичный градоначальник распорядился срочно, до 1 марта, привести в порядок деревья, чтобы при сильном ветре их ветки не падали на головы и имущество горожан.

– Не ждите указаний, выезжайте в город, проверяйте улицу за улицей, дворы домов. У нас не должно быть неприятных сюрпризов при снегопаде. До 1 марта все деревья в столице должны быть очищены, также жду отчета о проделанной работе, – потребовал Чебан.