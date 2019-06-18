Чебан поставил на место Сырбу: То, во что вы превратили государственные учреждения, – вот настоящий кошмар (ВИДЕО)

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Вице-председатель парламента Ион Чебан разнес в пух и прах с парламентской трибуны демократов. В частности, Чебан ответил депутату ДПМ Сергею Сырбу, пообещавшему превратить жизнь нового парламентского большинства в “кошмар”.

– Господин Сырбу, я видел ваши заявления о “кошмаре”. Не знаю, что вы имели в виду. Мы ждем профессионального подхода, а не “кошмара”, потому что “кошмар” был до сих пор. То, во что вы превратили государственные учреждения, – вот настоящий кошмар, – сказал он.

Чебан также возмутился цинизмом демократов, которые всю прошлую неделю издевались над всей страной и международными партнерами, игнорируя новую власть в стране и ее решения, а сегодня вдруг озаботились законом.

– После того, что вы творили на прошлой неделе, после того, как вы поставили под сомнение, в целом, правовое государство, вы сегодня приходите и занимаетесь интерпретацией статей из регламента парламента. У вас есть совесть?! Посмотрите на себя в зеркало! Не нравится? А когда вы оскорбили всю страну и международных партнеров – вам нравилось?! Поэтому очень просим вас быть корректными и конструктивными, как вы обещали, без “кошмаров”, и руководствоваться буквой закона, а не личными мнениями, – подытожил вице-спикер.