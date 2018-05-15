Чебан поставил на место Нэстасе: Если говоришь – надо приводить аргументы (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан разгромил в пух и прах бездоказательные заявления в свой адрес со стороны оппонента Андрея Нэстасе.

Полемика между электоральными конкурентами разразилась в ходе дебатов на телеканале сегодня, 15 мая. Так, комментируя беспочвенные обвинения Нэстасе, Чебан напомнил, что, в отличие от него, ходил на все проблемные стройки, не допустил ни одного голосования за земельный вопрос в примэрии и в мунсовете, а также поставил камеры видеонаблюдения в кабинетах заседаний всех комиссий и настаивал на проведении публичных аукционов по земельным вопросам.

Отвечая на обвинение со стороны Нэстасе в своей коррумпированности, Ион Чебан потребовал предоставить факты, однако конкретного ответа от оппонента так и не дождался.

– Я могу привести вам сотни обратных примеров того, где нами велась борьба с незаконным строительством: Валя Морилор, Дога, Алба Юлия и многие другие. А вы можете привести хоть один конкретный пример? Когда я разговаривал с Киртоакэ, я приводил десятки случаев в пример, потому что если говоришь – необходимо приводить аргументы, – подчеркнул Чебан.

Он отметил, что если человек, в данном случае Андрей Нэстасе, не может привести ни одного аргумента, то это означает, что он лжет.