Чебан поставил на место демократов: Низко и ужасно – это то, что делали вы все эти годы (ВИДЕО)

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Вице-спикер, депутат ПСРМ Ион Чебан разгромил в пух и в прах с парламентской трибуны депутатов-демократов, выразивших свое недовольство отношением к ним со стороны правящего большинства.

– Я записал слова, которые вы произносили: дьявольский, низкий, ужасный и так далее. Если хотите, я могу подсказать вам еще несколько слов. Но дьявольски, низко и ужасно – это то, что делала ДПМ все эти годы! Дьявольски, низко и ужасно – воровать у людей, причем воровать до такой степени, чтобы миллион граждан были вынуждены покинуть Молдову не по собственной воле. Дьявольски, низко и ужасно – защищать свои собственные грехи и сообщников, но не правовое государство. Вы не защищаете правовое государство, вы пытаетесь прикрыть свои “грешки”. Но кто-то за это ответит и не только лишением депутатского иммунитета, а возвращением денег и уголовным преследованием. Место некоторых депутатов – в тюрьме, а не в зале заседания парламента! – сказал Чебан.

Стоит отметить, что после разгромного выступления Иона Чебана демократы ушли из зала заседаний и больше не вернулись.