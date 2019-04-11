Чебан поставил на место “АКУМ”: Не мы, а 60% ваших представителей были в коалициях с ДПМ и Плахотнюком (ВИДЕО)

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Не социалисты, а представители блока “АКУМ” участвовали во власти последние 10 лет в тех или иных политических конфигурациях. Об этом “акумовцам” на сегодняшней встрече напомнил секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан, отвечая на очередные спекуляции “АКУМ” о якобы договоренности социалистов создать коалицию с ДПМ.

– Я не хочу показаться наглым, но если вы так ставите вопрос, то хочу вам напомнить, что по меньшей мере 60% членов партий, входящих в “АКУМ” и, в особенности, члены партии “Действие и солидарность” были в той или иной формуле у власти вместе с ДПМ, Плахотнюком и так далее, – сказал Чебан.

Социалист возмутился тем фактом, что, имея всего 26 мандатов, и целую историю сотрудничества с ДПМ, “АКУМ” требует для себя посты и спикера, и премьера, считая, что это – в порядке вещей.

– В вашем блоке есть и посол от ЛП, и чиновники, которые голосовали за назначение Плахотнюка вице-председателем парламента, и те, за которых Плахотнюк голосовал на должности министров. Давайте не будем вешать ярлыки, потому что и нам есть, что вам сказать, но мы пытаемся быть корректными, – добавил он.