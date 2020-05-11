Чебан посетит Центральный рынок и представит проект его модернизации

Чебан посетит Центральный рынок и представит проект его модернизации

Проект модернизации Центрального рынка завершен, и сегодня он будет выставлен на публичное обсуждение.

Об этом в ходе заседания муниципальных служб заявила вице-примар Инга Ионесий. Она отметила, что было подготовлено решение Муниципального совета по введению изменений в ранее принятое постановление. Рабочей группе предстоит доработать проект концепции модернизации рынка.

Генпримар Кишинева Ион Чебан, в свою очередь, заявил о необходимости посетить Центральный рынок, чтобы представить видение муниципалитета касательно того, как должен выглядеть этот объект после модернизации. Этот визит намечен на вторник, 12 мая. Напомним, ранее градоначальник рассказал, что модернизацию Центрального рынка можно осуществить за полтора-два года.

Также сегодня на заседании было принято решение, что все рынки столицы, в том числе Центральный, пока останутся закрытыми.

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