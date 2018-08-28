Чебан посетил уникальную действующую деревянную церковь Успения при въезде в Кишинёв (ФОТО)

В праздник Успения Пресвятой Богородицы председатель фракции Партии социалистов в мунсовете Кишинева Ион Чебан посетил уникальную деревянную церковь Успения, расположенную на территории Музея села, при въезде в Кишинёв со стороны аэропорта. Сегодня эта церковь отмечает престольный праздник.

Эта церковь была построена в XVII веке во дворе монастыря Хыржаука. В начале XIX века, в связи с переселением монастыря, церковь была разобрана и перенесена в село Гиришены, ныне Теленештского района. Там она служила местным жителям до 1928 года, когда в селе была построена каменная церковь.

Деревянная церковь, оставаясь проствм кладбищенским храмом, была заброшена и постепенно разрушалась. Но в 2010 году церковь, бревно за бревном, была перенесена в Музей села в Кишинёве, полностью восстановлена и реставрирована.

Сегодня это единственная деревянная церковь в Молдове, сохраняющая средневековые архитектурные очертания. Это старейшая церковь в нашей стране, построенная в XVII веке из дуба молдавских Кодр. Это самый высокий деревянный храм в нашей стране, с почти полностью сохранившимся иконостасом и иконами, датируемыми XVIII веком.

– И самое главное – эта церковь действующая! В этой церкви, принадлежащей Молдавской митрополии в составе Русской Православной Церкви, регулярно проходят церковные службы. Настоятель храма протоиерей Сергий Курник – очень активный, деятельный священник. Его цель – превратить Музей села в туристический объект международного значения. В его планах – доставить в музей деревянную мельницу из села Чернолевка на севере страны. На территории Музея села проводятся концерты, выставки и другие культурные мероприятия. Так, сегодня в 20:00 там под открытым небом будет показ фильма на православную тематику “Reziliența” («Твёрдость»), снятый Нику и Михаем Цэрнэ и получивший гран-при на Международном кинофестивале в Гонконге. Отец Сергий Курник сыграл в этой киноленте главную роль. Пользуясь случаем, приглашаю всех на просмотр этого фильма, – написал Ион Чебан на своей странице в соцсети.

Социалист выразил благодарность отцу Сергию, а также сотрудникам Музея села, за сохранение этой нашей замечательной национальной святыни.