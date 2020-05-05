Чебан посетил столичную больницу, где вместе с молдавскими специалистами трудятся румынские врачи (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня Муниципальную клиническую больницу “Святой Архангел Михаил”, где вместе с нашими врачами трудятся несколько медиков из Румынии. Речь о двух докторах и двух медицинских ассистентах, которые в течение 15 дней будут оказывать содействие в лечении пациентов с коронавирусом.

– Опыт врачей полезен, и мы благодарим за помощь и поддержку, оказанные Румынией в период пандемии, – подчеркнул Чебан на своей странице в соцсети.

Он отметил, что питание и размещение медицинских работников из Румынии обеспечивает само медучреждение. Впоследствии Муниципальная клиническая больница “Святой Архангел Михаил” и клиническая больница Арада намерены заключить соглашение о сотрудничестве для дальнейшего обмена опытом между специалистами.

Четыре медицинских работника, временно работающих в Муниципальной клинической больнице “Святой Архангел Михаил”, входят в команду врачей, которая прибыла в Молдову из соседней страны на прошлой неделе.

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