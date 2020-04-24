Чебан посетил RTEC и передал сотрудникам партию защитных масок (ФОТО)

0

Генпримар Кишинева Ион Чебан посетил сегодня Управление электротранспорта (RTEC) и проверил, как идут ремонтные работы столовой и диспетчерской учреждения.

– Ремонт продлится месяц, расходы несёт RTEC. Сотрудникам нужны хорошие условия для работы, – написал в соцсети градоначальник.

Он также рассказал о том, что работникам предприятия были переданы 1 500 защитных масок от примарии. Ещё 1 000 масок были подарены кредитной организацией.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.