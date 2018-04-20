Чебан посетил “пристанище” бездомных в центре столицы: Это социальная катастрофа рядом с нами (ФОТО)

Ужасающее зрелище открылось перед кандидатом в генпримары Кишинева Ионом Чебаном, когда он вошел в одно из зданий на бульваре Штефана чел Маре.

Так, весь его технический этаж обжит бездомными людьми, которые мигрируют из этого здания в другие, в зависимости от времени года.

– Большинство из них – несовершеннолетние. Ко мне подошел мальчик, попросил газету, но, хотя ему уже 14 лет, он не умеет читать. Употребляет наркотики. Попрошайничает. У него три сестры. Родители лишены прав. Его 13-летняя сестра, как и многие другие, живет с ним, здесь же. Это социальная катастрофа рядом с нами, – ужаснулся социалист.

Чебан отметил, что таких случаев много, и закрытие учреждений для таких детей в отсутствие альтернативы было ошибкой. Он подчеркнул, что подобные случаи должны обязательно постоянно находиться в поле зрения властей, чтобы ни один ребенок не оставался без присмотра.