Чебан посетил отремонтированный, в том числе благодаря ПСРМ, Дом культуры в Вадул-луй-Водэ (ФОТО)

В настоящее время работы в здании подходят к концу.

Как отметил на своей странице в соцсети социалист, реабилитация Дома культуры стала возможной, в том числе, благодаря средствам, которые были выделены этому пригороду по настоянию Партии социалистов из муниципального бюджета. Здание представляет собой многофункциональный центр, где будут расположены танцевальные залы, торжественный зал, конференц-зал, музей, ателье и многое другое.

– Это пример того, как и во многих других случаях мы поддержали обращения примаров пригородов, – подчеркнул социалист.

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.