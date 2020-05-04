Чебан поручил ответственным разработать карту участков, где растет амброзия, и план по ее уничтожению

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Генеральный примар Кишинева поручил ответственным лицам на сегодняшнем онлайн-заседании служб разработать до следующей недели карту участков, на которых растет амброзия. Также они должны представить меры, предпринимаемые для уничтожения сорняка, и указать необходимые для этого финансовые ресурсы.

– Прошу вас позаботиться об извещении экономических агентов и физических лиц о необходимости следить за участками, находящимися в их собственности, и искоренять амброзию. Напомните им также, какое наказание предусмотрено законодательством за несоблюдение этих требований. То же касается и борьбы с клещами, – отметил Чебан, обращаясь к руководителю МП «Ассоциация зеленого хозяйства» Сергею Карпу.

Чебан также распорядился обеспечить чистоту и наличие нормальных туалетов в столичных парках, учитывая, что запрет на прогулки в них уже снят.

Помимо этого, генпримару доложили о процессе дезинсекции и дератизации в столице. Так, на минувшей неделе были обработаны 92 жилых дома в столичном секторе Чеканы. Работы продолжаются. Ион Чебан потребовал в кратчайшие сроки опубликовать всю информацию касательно их проведения.

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