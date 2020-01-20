Чебан попросил Гуцу добровольно подать в отставку: Не позволю издеваться над детьми!

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Руководитель Главного управления образования, молодежи и спорта Родика Гуцу должна добровольно уйти в отставку. Такое заявление сделал генеральный примар столицы Ион Чебан на сегодняшнем заседании оперативных служб.

По его словам, в Управлении образования за последние годы зафиксировано множество нарушений. По последней информации, в муниципии несколько дошкольных учреждений работают без санитарного разрешения на работу. Также в ходе проверок, проведенных в некоторых учреждениях, были выявлены опасные для здоровья детей проблемы, такие как отсутствие горячей воды и жидкого мыла в школах, нехватка мебели, несоблюдение температурных норм воздуха в помещениях, вентиляция не очищается вовремя. Есть проблема и с обеспечением нескольких дошкольных учреждений качественной питьевой водой, а кормят детей с отклонениями от типового меню.

– До сегодняшнего дня Управление образования не представило антикоррупционных отчетов, а госпожа Гуцу ушла на больничный. Как это возможно? Или коррупция в образовании в Кишиневе уже устранена? Каждый день у нас множество обращений, жалоб от родителей на сбор денег, – сказал Чебан.

Также, по словам примара, многие руководители учебных заведений недовольны тем, как проводился контроль в учреждениях, и как в последующем было наложено наказание. Ион Чебан распорядился провести анализ этих проверок.

– Прошу все обращения отправить в НАЦ, Генпрокуратуру, другие правовые институты. Я не позволю издеваться над детьми, их родителями и сотрудниками учреждений, – заявил Чебан.