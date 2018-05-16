Чебан пообщался с персоналом роддома, где появился на свет он и двое его детей (ФОТО)

Чебан пообщался с персоналом роддома, где появился на свет он и двое его детей (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева провел встречу в Первом городском роддоме.

Ион Чебан поговорил с врачами и персоналом больницы.

– Знаю, что у заведения множество проблем, как и у других медицинских учреждений Кишинёва и всей Молдовы. Будем вместе их решать. Поблагодарил их. Здесь я появился на свет. Здесь родились оба моих ребёнка. Низкий поклон, – отметил он. 

Напомним, выборы генерального примара Кишинева пройдут 20 мая.

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