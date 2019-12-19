Чебан пообещал разрешить проблему с освещением в домах жителей Добружи (ФОТО)

0

Генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился сегодня с директором компании “Premier Energy”. Стороны обсудили вопросы, связанные с обеспечением муниципия Кишинев электричеством, а также совместные проекты, которые могут быть внедрены.

Затронули они и проблему жителей поселка Добружа, входящего в коммуну Сынжера. Вот уже несколько лет многие дома здесь не подключены к электричеству.

– В ближайшее время примем все необходимые меры для устранения этой проблемы, чтобы людям больше не пришлось жить во мгле, – заверил Ион Чебан