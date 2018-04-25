Чебан пообещал оказать посильную помощь после выборов медучреждениям столицы (ФОТО)

Чебан пообещал оказать посильную помощь после выборов медучреждениям столицы (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев провёл сегодня встречу с медперсоналом больницы Святой Троицы (Третьей городской больницы).

Ион Чебан поблагодарил врачей и медицинских работников за их каждодневный труд.

– Мой отец Василий Чебан долгие годы работал реаниматологом в этой больнице. У меня с этим учреждением связано много детских воспоминаний. Работа врача для меня – одна из самых ответственных. Я лично знаю многих врачей – действительных профессионалов своего дела, – отметил он на своей странице.

По словам кандидата, в рамках встречи удалось обсудить многие вопросы.

– Договорились сразу после избирательной кампании обговорить конкретные моменты, где мы можем вовлечься и оказать по возможности помощь – начиная с медицинского транспорта и заканчивая ремонтом отделений, благоустройством территорий и другой помощи. Отмечу, что и в прошлом году при формировании бюджета мы учли ряд предложений со стороны работников медицинской сферы и данной больницы в частности, – подчеркнул он. 

В заключение Ион Чебан пожелал медицинскому коллективу крепкого здоровья и благополучия.

Facebook Комментарии
Share Button
Vk.com
Odnoklassniki

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md