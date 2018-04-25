Чебан пообещал оказать посильную помощь после выборов медучреждениям столицы (ФОТО)

Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев провёл сегодня встречу с медперсоналом больницы Святой Троицы (Третьей городской больницы).

Ион Чебан поблагодарил врачей и медицинских работников за их каждодневный труд.

– Мой отец Василий Чебан долгие годы работал реаниматологом в этой больнице. У меня с этим учреждением связано много детских воспоминаний. Работа врача для меня – одна из самых ответственных. Я лично знаю многих врачей – действительных профессионалов своего дела, – отметил он на своей странице.

По словам кандидата, в рамках встречи удалось обсудить многие вопросы.

– Договорились сразу после избирательной кампании обговорить конкретные моменты, где мы можем вовлечься и оказать по возможности помощь – начиная с медицинского транспорта и заканчивая ремонтом отделений, благоустройством территорий и другой помощи. Отмечу, что и в прошлом году при формировании бюджета мы учли ряд предложений со стороны работников медицинской сферы и данной больницы в частности, – подчеркнул он.

В заключение Ион Чебан пожелал медицинскому коллективу крепкого здоровья и благополучия.