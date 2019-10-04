Чебан показал очень простое решение проблемы затопления у моста на Измаильской (ВИДЕО)

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Предыдущее руководство Кишинева уделяло слишком мало внимания такому важному вопросу, как нормальное функционирование ливневой канализации, вследствие чего столица постоянно сталкивается с наводнениями после дождя.

Это с сожалением отметил кандидат на пост генпримара Кишинева от ПСРМ Ион Чебан в ходе пресс-конференции сегодня, 4 октября. Он показал отличное знание проблемы “ливнёвок” в Кишиневе, приведя примеры решения некоторых из них.

– Если говорить о зоне у торгового центра “Зориле”, то там трубы забиты внутри на 80 процентов. С затратами около 10 миллионов леев мы могли бы очистить эту канализационную систему за два года. Другой пример – система ливневой канализации, идущая от Телецентра по улице Измаильской, которая провоцирует проблему у ресторана “Пегас”. Решение этой проблемы до смешного простое. Диаметр трубы там 800 миллиметров. На одном участке она соединяется с трубой на 350 миллиметров, а затем снова расширяется до 800. Все что нужно сделать – это заменить этот 5-метровый участок трубы диаметра 350 миллиметров на больший. Мы уже сделали необходимые запросы, и надеюсь, что в скором времени будут проведены необходимые работы, и вы увидите, что проблема будет решена, – рассказал Чебан.

Подытоживая, он отметил, что при ремонте дорог необходимо уделять повышенное внимание системе ливневой канализации, так ее качественная работа жизненно важна для города. Чебан подчеркнул, что все работы необходимо проводить в соответствии со всеми общепринятыми стандартами.