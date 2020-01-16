Чебан показал, как работают в “оpen space” в Московской области (ФОТО)

Чебан показал, как работают в “оpen space” в Московской области (ФОТО)

В рамках визита в Москву генеральный примар Кишинева Ион Чебан встретился с Алексеем Гержиком, министром транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Стороны обсудили все проекты и программы по данному направлению, которые реализуются на территории области. Градоначальник поведал на своей странице в соцсети, что работа здесь полностью автоматизирована: существует единый центр управления процессами и обратной связи с жителями.

– Договорились по этим и другим направлениям тесно сотрудничать. Уже в феврале направим группу специалистов для обмена опытом, нам готовы полностью предоставить софты и протокола, разработанные стандарты и многое другое. Вот, кстати, как работают в “open space”, – отметил он, показав фото. 

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