Чебан: Пока преподаватели ждут хоть одну квартиру, Нэстасе приватизировал две (DOC)

Кандидат от Партии социалистов на пост генпримара Кишинева Ион Чебан принял участие в дебатах, организованных Radio Chișinău, на которых рассказал о сомнительной махинации с недвижимостью, совершенной его контркандидатом Андреем Нэстасе.

Так, он рассказал, что в 1999 году Андрей Нэстасе устроился на работу в Институт искусств, к своему дяде Георгию Мустя, в качестве преподавателя по арт-менеджменту. Менее чем через 9 месяцев Нэстасе получил 2 приватизационных бона в общежитии.

– Он говорит, что жил в общежитии, но ему были назначены две квартиры – одна площадью 44 кв.м, другая 51 кв.м, боны были подписаны его дядей Георгием Мустя, для преподавателя и по совместительству прокурора. Площадь комнат в общежитии составляет 12, 15 либо максимум 18 кв.м, но комнат площадью 44 или 51 кв.м я не видел нигде, – заявил Чебан.

Несколько лет спустя, в 2012 году, полученные Нэстасе квартиры были проданы. Судья по имени Марина Антон вынесла решения от имени закона о приватизации этих квартир, находящихся в доме по улице Христо Ботева. Та же судья в течение одного месяца вынесла решение о незаконной приватизации здания, являющегося национальным достоянием – офиса ППДП.

– Вопрос: считает ли он (Андрей Нэстасе, – прим. ред.) нормальным, будучи преподавателем, приватизировать две квартиры такого размера, учитывая, что преподаватели в институте ожидают получения хотя бы одной квартиры? – обратился Чебан к Нэстасе.

Напомним, ранее мунсоветники от ПСРМ раскрыли незаконные махинации братьев Нэстасе с недвижимостью, а Ион Чебан вновь уличил своего контркандидата Андрея Нэстасе во лжи по поводу обращения в ЕСПЧ в отношении незаконно приватизированного им памятника архитектуры.