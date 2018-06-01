Чебан подвёл итоги предвыборной кампании: Уверен, кишиневцы поняли, кто есть кто, и сделают осознанный выбор (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан провел итоговую пресс-конференцию под конец избирательной кампании в преддверии второго тура выборов.

Так, он отметил, что эта кампания была сложной, но важной, она позволила кишиневцам увидеть и понять, кто и что из себя представляет и с какими целями стремится прийти к руководству столицей.

– На протяжении всей избирательной кампании я использовал любую возможность, чтобы рассказать о своей программе, с которой иду в примэрию, и о решениях многочисленных проблем, с которыми ежедневно сталкивается каждый кишиневец. Я организовал более 30 пресс-конференций, более 150 встреч с избирателями, пожал руку более 20 тысячам горожан и лично вручал свою программу. Я ответил абсолютно на все обращения со стороны прессы, участвовал во всех дебатах, на которые был приглашен, – всего несколько десятков, и настаивал на личном участии в них, – рассказал кандидат-социалист.

Он высказал удовлетворение тем, что множество кишиневцев сумели познакомиться с его видением решения проблем столицы, и выразил уверенность, что на выборах 3 июня они сделают осознанный выбор.

– Мне жаль, что предвыборная кампания перед вторым туром не прошла так, как в демократических странах, – с дебатами лицом к лицу, чтобы избиратели увидели, кто из кандидатов более компетентен, лучше знает проблемы города и имеет решения для них, так как мой контркандидат Андрей Нэстасе попросту отказался участвовать в таких дебатах. Я изменил формат дебатов, в них приняли участие примары пригородов, очень много экспертов, представителей неправительственных организаций, простых горожан. Это были необходимые встречи, которые обогатили новыми идеями мою программу управления городом. Те же несколько дебатов в СМИ, на которые пришел Нэстасе, были полезными, но не позволили обсудить весь спектр проблем города. В любом случае, думаю, кишиневцы сделали правильные выводы, – отметил Чебан.

Кандидат-социалист подчеркнул, что родился и всю жизнь живет в Кишиневе, и судьба родного города ему небезразлична. Именно поэтому в свое время он отказался от мандата депутата в пользу работы в примэрии.

– Последние годы я всего себя посвятил решению проблем Кишинева, хотя работать приходилось в экстремально жестких условиях. Результаты же моей деятельности вам хорошо известны. Я отнесся к этим выборам максимально серьезно, потому что понимаю, что люди ждут улучшения жизни. Вместе со своей командой и независимыми экспертами я разработал комплексную программу, предусматривающую решение каждой проблемы Кишинева. Я детально пояснил каждый ее пункт и показал, что конкретно буду делать, откуда возьму средства и какие будут эффекты после завершения проектов. Я сделал это исключительно для жителей столицы, потому что понимаю, насколько они устали от лозунгов, популизма и пустых обещаний. Надеюсь, мне удалось убедить кишиневцев, что скорое улучшение их жизни более чем реально.Я подчеркиваю, что у нас есть команда профессионалов, у нас есть видение, программа и желание изменить жизнь жителей столицы к лучшему. И я убежден, что с Вами, дорогие избиратели, в воскресенье, 3 июня, мы сделаем первый шаг в этом направлении, – отметил Чебан.

В заключение Ион Чебан поблагодарил всех жителей Кишинева, оказавших ему поддержку в первом туре, свою команду, сделавшую много хорошего для города и оказавшую ему помощь в проведении избирательной кампании, а также всех сторонников формирования, выразив уверенность в скорой уверенной победе на выборах.

Второй тур выборов генпримара Кишинева состоится уже в это воскресенье, 3 июня.