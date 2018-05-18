Чебан подвел итоги избирательной кампании: Уверен, кишиневцы поняли, кто и с какой целью хочет прийти в примэрию (ВИДЕО)

Кандидат от Партии социалистов на пост генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан провел сегодня завершающую, 30-ю пресс-конференцию, на которой подвел итоги своей избирательной кампании.

Чебан отметил, что для него и для его команды эта кампания стала дополнительной возможностью представить их видение решения проблем, с которыми сталкиваются жители столицы, так как, в отличие от других кандидатов, они всегда были рядом с кишиневцами и помогали им.

– Мы использовали избирательную кампанию, чтобы подробно изложить конкретное предвыборное предложение, программу управления, с которой мы идем в столичную примэрию. Так, до сих пор мы организовали 29 пресс-конференций. На 22 конференциях мы изложили наши конкретные предложения по каждой сфере деятельности, по каждой категории граждан. На пяти – подвели итог работы нашей фракции в муниципальном совете Кишинева с 2015 года и до сих пор. Еще три пресс-конференции, в том числе и сегодняшняя, отражают общий характер кампании, – рассказал Чебан.

За все время избирательной кампании кандидат от Партии социалистов провел 133 встречи с тысячами граждан, на которых представил свою избирательную платформу, видение проблем, стоящих перед столицей, и ответил на вопросы людей.

– Также во время избирательной кампании я принял участие в 18 передачах и дебатах, организованных различными теле- и радиостанциями. Нет ни одного журналиста, блогера или телеканала, которому бы я отказал. Я участвовал абсолютно во всех дебатах, и жалею, что другие кандидаты не поступили так же, в особенности те, которые считают себя фаворитами. Это может означать либо то, что им нечего сказать избирателям, либо то, что они боятся. Я открыт и останусь открытым абсолютно для всех, мне скрывать нечего, – подчеркнул будущий генпримар столицы.

Чебан выразил уверенность, что за время избирательной компании ему удалось показать жителям Кишинева, что у него и его команды есть не только видение и желание решить проблемы города, но и потенциал для этого, и более того – знание, откуда взять средства на решение всех этих проблем.

– Мы восприняли эту предвыборную кампанию как конкурс программ, идей, видений, решений, а не как политическую войну. Я не занимался стерильной избирательной полемикой, я даже не реагировал на множество грязных атак и провокаций в мой адрес. Для меня их суть была ясна – одни пытались вовлечь меня в политическую полемику, чтобы помешать мне информировать жителей Кишинева об избирательной программе, другие – просто хотели повысить свой рейтинг от конфронтации со мной. Но я показал всем, что для меня и моей команды на этих выборах имеет значение только Кишинев, только жители города и проблемы, с которыми они сталкиваются, а не грязные игры некоторых претендентов. В конце концов, я уверен: люди поняли, кто и что делал в этой избирательной кампании, кто и с какой целью хочет прийти в примэрию, у кого и какое видение есть в отношении проблем столицы, – сказал Чебан.

Он поблагодарил жителей столицы за живой интерес, который они проявили к его избирательной программе, и заверил, что те предложения, с которыми они пришли на встречи с ним, обязательно будут включены в будущую программу управления столицей.

– Особенно хочу поблагодарить тех, кто понял, что после многих лет лжи настало время, чтобы во главе столицы встал примар с видением, желанием и способностями решить проблемы Кишинева. Для меня это было также доказательством политической зрелости электората в столице, который, как никогда, готов показать красную карточку различным политическим авантюристам, которые, скрываясь за ложными лозунгами, хотят прийти в примэрию с одной мыслью: воровать, разрушать дальше. Эти политики покажут свою истинную цену 20 мая, в день, который действительно может стать поворотным моментом в современной истории муниципия Кишинева, – отметил кандидат-социалист.

В заключение Чебан призвал всех жителей столицы выйти 20 мая к избирательным урнам, чтобы выбрать примара, который действительно будет заботиться о городе и добьется реальных перемен, которые принесут процветание людям и превратят Кишинев в современный город.

– Остался только один шаг, и я уверен, что с вами, дорогие жители столицы, мы сделаем это в воскресенье, 20 мая. Вы заслуживаете лучшей жизни, и я, вместе с моей командой, обещаю вам, что ваша мечта сбудется! Давайте сохраним Кишинев, дадим ему новый шанс жить! Выберите будущее, которого мы заслуживаем! – сказал Ион Чебан.