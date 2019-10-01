Чебан: Поддержка пенсионеров и ветеранов была и будет нашим приоритетом в Мунсовете Кишинева

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С поздравлением по случаю Международного дня пожилого человека выступил и кандидат ПСРМ на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан Он подчеркнул, что нам многому нужно поучиться у пожилых людей, и что наш долг – сделать все для того, чтобы они чувствовали нашу заботу и безопасность, которая необходима им для достойной жизни.

– Поддержка пенсионеров и ветеранов была одним из наших приоритетов в Муниципальном совете Кишинева. Вместе с командой мы продвигали и поддерживали проекты, которые позволили выделить компенсации на различные услуги, бесплатные поездки в общественном транспорте, оказание помощи в сложных ситуациях и в преддверии праздников. Обещаю, что мы продолжим помогать и всегда будем рядом. Мы будем учиться и работать так, чтобы вы гордились нами. Крепкого здоровья! – добавил он.