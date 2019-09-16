Чебан поддержал организаторов фестиваля в помощь бездомным животным и выдвинул эту инициативу на уровне муниципалитета (ФОТО)

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Идея этих молодых людей организовать фестиваль в помощь бездомным животным великолепна и благородна. Только посредством таких мероприятий мы можем побудить всех жителей столицы хорошо относиться к обитающим на улице животным и помогать собакам и кошкам обрести дом. Так считает кандидат на пост генпримара муниципия Кишинёв от ПСРМ Ион Чебан

– Фестиваль такого рода проводится впервые и уже дал впечатляющие результаты. Более половины этих чудесных животных уже нашли свой дом. Теперь у них есть новые друзья, которые подарят им любовь, заботу и защиту, в которых они так нуждаются. Все животные стерилизованы и провакцинированы, – написал Ион Чебан на своей странице в социальной сети.

Он также отметил, что фракция Партии социалистов выдвинула эту инициативу и на уровне муниципалитета в рамках гуманитарной программы «Возьми животное из приюта». Процесс стерилизации начался, но необходим более комплексный подход к проблеме, отметил кандидат на пост генпримара Кишинёва.

– В скором времени мы представим наши решения в этой области, – пообещал он.