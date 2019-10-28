Чебан: Подача иска в суд на НАРЭ – не в компетенции Нэстасе (ВИДЕО)

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Подав в суд на НАРЭ за повышение тарифа на электроэнергию, Андрей Нэстасе слукавил, потому что такие действия вне его компетенции.

Об этом сегодня в ходе брифинга заявил кандидат на должность генерального примара Кишинева Ион Чебан Он подчеркнул, что заниматься этим вопросом должно непосредственно правительство, и отметил, что его уже попросили вмешаться.

– Во-вторых, я понимаю смысл этих действий, предпринимаемых сейчас. Но хочу напомнить своему политическому оппоненту, что он был в должности министра. Фирмы-посредники, через которые, как все говорят, осуществляется поставка электроэнергии, должны быть устранены. Напомню ему, что он был в Приднестровье, встречался с их министром внутренних дел, с “Шерифом”. Не знаю, о чем они там договорились, но, как мне кажется, сильного желания что-то изменить нет. У него были все инструменты для того, чтобы провести расследование и выявить тех, кто нанес и продолжает наносить ущерб стране и ее жителям. Что он сделал? Ничего. Что сделает в примэрии? Ничего! – поставил точку Чебан.

Напомним, лидер ППДП Андрей Нэстасе, баллотирующийся на пост примара Кишинева, не согласен с повышением тарифа на электроэнергию, которое было одобрено в августе НАРЭ, в связи с чем обратился в суд с просьбой отменить это решение.