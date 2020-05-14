Чебан поблагодарил румынских врачей: «Мы открыты к обмену опытом» (ФОТО)

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Генеральный примар Кишинева Ион Чебан вручил сегодня благодарственные грамоты медицинским работникам из Румынии, которые в течение двух недель трудились вместе с молдавскими врачами в больнице «Святой Архангел Михаил».

Градоначальник поблагодарил их за содействие и усилия в лечении пациентов с коронавирусом. В знак плодотворного сотрудничества генпримару Кишинева была вручена памятная медаль от Генерального инспектората чрезвычайных ситуаций Румынии.

⁃ Опыт команды из Румынии был полезен. Мы признательны за поддержку и помощь, оказанные нам Румынией в период пандемии. Мы остаемся открытыми к обмену опытом. Клиническая муниципальная больница «Святой Архангел Михаил» подпишет соглашение о сотрудничестве с Клинической больницей скорой помощи уезда Арад, – сообщил генпримар.

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