Чебан поблагодарил граждан за участие в выборах (ВИДЕО)

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Кандидат ПСРМ на пост генерального примара Ион Чебан провел брифинг для прессы сразу после закрытия избирательных участков. Чебан поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в выборах, вне зависимости от того, за кого они проголосовали.

Социалист также выразил слова благодарности своей команде, жене и детям, и представителям СМИ.

– В этой кампании я поставил перед собой цель представить решения конкретных проблем муниципия. Я знаю, что их можно решить, и я знаю, что мы решим их вместе. У меня есть конкретные идеи, решения, планы и команда, способная реализовать все те проекты, которые ждут своей реализации целые годы. И мы это сделаем в самое ближайшее время, – сказал он.

Чебан также отметил, что, вне зависимости от того, за кого голосовали сегодня жители столицы и входящих в состав муниципия пригородов, он будет уважать это решение. Социалист добавил, что он открыт и к предложениям других контркандидатов, и если эти предложения станут дополнением к предложенной им программе, он обязательно их учтет.

– Хочу, чтобы следующий примар и состав Мунсовета помнили о том, что они обещали в этой кампании, и ни на секунду не забывали о своих обязательствах. Чтобы они, мы все, не забывали, что мы являемся жителями муниципия Кишинев, – подытожил он.