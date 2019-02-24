Чебан: Победу одержат те, кого действительно волнуют интересы граждан (ВИДЕО)

Чебан: Победу одержат те, кого действительно волнуют интересы граждан (ВИДЕО)

Кандидат в депутаты от Партии социалистов Ион Чебан проголосовал на своем избирательном участке.

Проголосовал за то, чтобы эти 10 лет несчастий для Молдовы закончились, чтобы выиграли те, кого действительно волнуют интересы граждан, – сказал он.

Чебан также призвал граждан массово участвовать в выборах и выбрать тех, с кем можно строить вместе достойное будущее.

Напомним, сегодня в Молдове проходят парламентские выборы. Избирательные участки открылись в 07.00 и будут работать до 21.00.

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