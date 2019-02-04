Чебан: Плахотнюк, Воронин и Шор создали трином против ПСРМ

0

Владимир Плахотнюк, Владимир Воронин и Илан Шор создали трином против Партии социалистов и попытаются оторвать голоса ПСРМ на предстоящих выборах. Об этом секретарь по идеологии ПСРМ Ион Чебан заявил на прошедшей сегодня пресс-конференции.

– Их цель проста – оторвать 3-4-5% у социалистов. Один – через использование административных ресурсов, другой – из того, что останется в территориях, третий – при помощи подкупа избирателей. Они рассчитывают в сумме на 10-15-18%, чтобы прошел кандидат от Демпартии или блока «Акум». Сегодня это происходит по всей стране, – рассказал Чебан.

В данной связи социалист призвал граждан не поддаваться на провокации, отметив, что социалистам известно о многочисленных попытках подкупа избирателей. Чебан также подверг критике тот факт, что кандидаты Шора по телевизору заявляют, что не видят в краже миллиарда никакой проблемы.

– Конечно, нет проблемы, если 0,5% из этого ушли на нужды Оргеева. Между прочим, бюджет Оргеева в 10 раз меньше соцбюджета Кишинева. Верните тот миллиард, и у всей страны будут и нормальные пенсии, и нормальные зарплаты и поистине хорошие дороги, – заявил он.

Чебан также отметил, что социалисты видят порочащие членов и кандидатов ПСРМ материалы и знают, что в ближайшее время эти атаки усилятся. Партия социалистов продолжит вести честную предвыборную кампанию и добиваться победы, несмотря ни на что, заверил он.

– Не в первый раз на нас нападают словесно и не только, но это нас не остановит в стремлении победить на этих выборах. Никто не заставит нас отказаться от победы, которой мы добьемся, – сказал Чебан.