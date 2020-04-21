Чебан: персонал, задействованный в борьбе с COVID-19, обеспечен транспортом и жильём

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Столичный примар написал на своей странице в соцсети, что ответственным лицам удалось пересмотреть тарифы на перевозку врачей на работу и домой. Если до недавнего времени цена составляла 8 лей за км, то теперь она снизилась до 6 леев за км.

В то же время, медицинскому персоналу в “Центре COVID-19” на “Moldexpo” предоставлено бесплатное проживание и питание.

Также примар уточнил, что столичные врачи прошли тестирование на коронавирус, а число инфицированного медицинского персонала с прошлой недели не увеличилось. Также Чебан отметил, что все муниципальные медицинские учреждения снабжены необходимыми лекарствами и защитным оборудованием.

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