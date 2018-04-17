Чебан: Перевод на русский и английский языки обойдется дешевле ковра увядших цветов (ВИДЕО)

Об этом кандидат Партии социалистов в генпримары Кишинева заявил в ходе пресс-конференции, посвященной проектам по обеспечению открытости и прозрачности в столичной примэрии.

Он отметил, что намерен, как и обещал ранее, все нормативные документы примэрии и претур, помимо государственного языка, перевести и на русский, а всю важную информацию о городе, урбанистических проектах, возможных инвестициях, туризме, – и на английский. Более того, администрации примэрии и претур будут обязаны предоставить ответ на русском языке, если заявитель этого попросит.

– Все эти меры я нахожу очень важными в процессе обеспечения открытости и прозрачности в работе примэрии. Язык не должен быть препятствием для хорошего информирования и свободного доступа гражданина к информации. Знаю, что до сих пор администрация столичной примэрии цинично играла на чувствительном лингвистическом аспекте, в том числе для того, чтобы прикрыть определенные процессы и беззакония, а теперь некоторые обеспокоены моим новым подходом. Но меня волнуют не их личные интересы, а интересы жителей столицы, – подчеркнул кандидат в примары.

Отметил он и то, что сайт примэрии (www.chisinau.md) будет переведен на три языка: государственный, русский и английский, с тем чтобы обеспечить хорошее информирование всех категорий наших граждан и не только.

Отвечая на вопрос, во сколько обойдется перевод документации примэрии на русский язык, он отметил, что сумма будет значительно меньше, чем 2 миллиона леев, потраченные нынешней временной администрацией столицы на ковер уже увядших цветов в сквере Кафедрального собора.

– Ранее мунсоветом по инициативе фракции Партии социалистов было принято решение о переводе всей документации на русский язык, но в примэрии говорят, что у них в штате нет мест для таких специалистов. Мы готовы использовать для перевода как бюджетные, так и внебюджетные средства, – если будет необходимость. Более того, существует проект гражданского общества в этом отношении. Мы поможем всем, кто придет с волонтерскими проектами. Существуют базовые документы, перевод которых не будет стоить дорого. Остальные документы еще предстоит проверить. У нас имеется очень большая волонтерская поддержка, которой мы воспользуемся, – рассказал Чебан.

Напомним, ранее кандидат ПСРМ на пост генпримара Кишинева, говоря о русском языке в примэрии, заявил о необходимости уважать всех, кто проживает в столице.