Чебан: Переименование улиц в Кишинёве – компетенция мунсовета

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Генпримар столицы Ион Чебан выступил с уточнением в связи с появившейся в СМИ информацией касательно намерения переименовать одну из улиц столицы.

Он пояснил, что вопросы о переименовании той или иной улицы в Кишинёве должны рассматриваться специальной комиссией, которая на данный момент формируется.

Руководитель Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений Светлана Доготару подписала письмо по определению членов Комиссии по регулированию названий в Кишинёве, призванной обсуждать переименование тех или иных улиц. В настоящее время это письмо, подписанное Светланой Доготару, направлено всем властям, которым предстоит делегировать своих представителей в эту комиссию, – рассказал градоначальник.

Далее, по его словам, состав комиссии должен утвердить муниципальный совет. И только после того, как комиссия будет составлена, она будет вправе рассматривать предложения, поступающие от граждан.

Чебан уточнил при этом, что решение об изменении названия улицы находится в компетенции Муниципального совета Кишинёва.