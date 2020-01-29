Чебан – ПДС: Все руководители мунпредприятий и управлений будут отобраны через конкурсы

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Генпримар Кишинева Ион Чебан прокомментировал обвинения в свой адрес со стороны мунсоветников от партии “Действие и солидарность”.

Градоначальник напомнил им, что ранее на различные должности в примэрии назначались некомпетентные коррумпированные люди, а об организации конкурсов для трудоустройства до сегодняшнего дня никто и не слышал.

– Я распорядился, чтобы все управления провели оценку ситуации и объявили конкурсы на каждую должность. Так, по итогам конкурса была отобрана руководитель Главного управления архитектуры, урбанизма и земельных отношений Светлана Доготару. Так и будет в дальнейшем: для каждой должности будут проводиться публичные конкурсы. Никто не может обвинить меня в продвижении определенных людей, потому что в моей команде – аполитичные профессионалы, – заявил Чебан.

Он также упрекнул фракцию ПДС то, что с момента вступления муниципальных советников в должность прошло почти 3 месяца, но они до сих пор не представили никакого плана действий и не сделали ничего конкретного.

– Итак, теперь правда, которая не была представлена ПДС: господин А. Павалой был назначен заместителем начальника Главного управления образования, молодежи и спорта, когда он был главой управления сектора Рышкановка. В настоящее время он исполняет обязанности руководителя Главного управления (он даже не назначен врио руководителя!). Процедура осуществляется в соответствии с законом. После подачи госпожой Р. Гуцу заявления об отставке по собственной инициативе два ее заместителя также подали в отставку. Таким образом, из 4 менеджеров, которые обеспечивали управление деятельностью данного управления, оставался только один. Учреждением необходимо руководить до тех пор, пока не будет организован конкурс. По остальным случаям: назначение заместителей в МП “Центральный рынок” и МП Autosalubritate является прерогативой руководителей этих учреждений. Они не назначаются генеральным примаром, – подчеркнул Ион Чебан