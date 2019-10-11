Чебан: Парки и скверы вновь могут стать “визитной карточкой” Кишинева! (ВИДЕО)

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До недавних пор Кишинев считался одним из самых “зеленых” городов, благодаря своим благоустроенным паркам и скверам. Из-за того, что в последнее время зеленым зонам нашего муниципия бывшими властями уделялось мало внимания, ситуация изменилась и обстоит не так, как могла бы. Кандидат Партии социалистов на должность генерального примара муниципия Кишинев Ион Чебан уверен: и эту проблему можно решить, необходимы лишь политическая воля, обязательство, ответственность и средства.

В рамках пресс-конференции кандидат ПСРМ показал впечатляющий ролик того, как будут выглядеть парки и скверы в Кишиневе завтрашнего дня. Социалист отметил, что в Кишиневе – почти 3000 га зеленых насаждений. Долгое время они оставались забытыми городской администрацией.

– Мы доказали, что это можно изменить, и очень быстро. Всего за год нам удалось: добиться благоустройства парка “Долина роз” – оборудовать спортивную инфраструктуру, построить тот замечательный фонтан; работы, которые проводятся в парке “Валя Морилор”, в Дендрарии, где вскоре появятся новые входы; парк “Алунел”, скверы на Марии Драган, Мирча чел Батрын и многое другое, что можно сделать для отдыха людей, – сказал он.

Чебан также отметил, что благоустройство должно касаться не только непосредственно зеленых насаждений, но и столичных озер. Социалист ставит перед собой цель сделать так, чтобы за предстоящие 4 года все водоемы в Кишиневе были очищены, и стали, наконец, выглядеть так, как должны.

– Сумма, которая выделяется на эти цели, должна быть увеличена вдвое по сравнению с тем, что мы имеем сегодня, и для начала составлять 150 миллионов леев. Это позволит нам добиться впечатляющих результатов в кратчайшие сроки. Приоритеты: парки “Ла извор”, “Думитру Рышкану”, Рышкановский лес. У нас есть интересные предложения для аллеи Мирча чел Батрын, нужно закончить второй этап благоустройства парка “Алунелул”, в том числе установить новый фонтан, – добавил кандидат ПСРМ.

Подводя итог, Ион Чебан отметил, что сделает все для того, чтобы все парки Кишинева стали комфортабельными местами для отдыха всех без исключения.

– Хочу вас заверить, что за 4 года все парки Кишинева будут выглядеть совсем иначе, чем сейчас. Все они будут обустроенными, чистыми и рассчитанными для отдыха всех! – подытожил он.